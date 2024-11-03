Мор высказал мнение о драке Роши и Литвинова в дерби

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о драке в дерби между защитниками Виллианом Рошей и Русланом Литвиновым.

«Роша был главным зачинщиком и виновником. Если говорить о наказании, нести его должен именно Роша. На месте «Спартака» я бы подал протест на красную карточку Литвинова», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок ЦСКА и «Спартака» состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением «армейского» коллектива со счетом 0:2. Подопечные Марко Николича опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а команда Деяна Станковича располагается на пятой позиции.