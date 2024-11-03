Червиченко - о дерби ЦСКА и «Спартака»: «Большое счастье, что никого не унесли на носилках»

В центральном поединке 14-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде отпраздновал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Своим мнением по драке в этом матче высказал Андрей Червиченко.

«Сухой ситуацию отпустил, поэтому побоище продолжалось. Большое счастье, что никого не унесли на носилках, хотя показывали лавки, где все ноги разбиты в кровь», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что по итогам потасовки красные карточки получили защитники Литвинов и Роша.

После победы «Спартак» набрал 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 24 очками находится на шестой строчке.