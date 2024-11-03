Осинькин: «С Костанцей мы получаем определённые опции»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Обычно, когда вы играете на выезде, приходите в спортивном костюме, а на домашние матчи - так скажем, в гражданском. Сегодня в гражданском, хотя играете на выезде. Почему такая одежда?

- Мы в Самаре.

- Сегодня играет пропустивший несколько матчей из-за дисквалификации Костанца. Насколько меняется игра «Крыльев Советов» с ним и без него?

- Один матч Фернандо пропустил у нас. Действительно, он у нас такой игрок, с которым мы получаем определенные опции, и объемы хорошие, и ведет единоборства очень неплохо, плюс он такой игрок, который с позиции опорного полузащитника может легко оказаться в чужой штрафной. Не все опорные полузащитники это умеют делать, это наша опция. Мы считаем, что сегодня такой состав более конкурентоспособен.

- В прошлом матче уже играл Бейл. Вы говорили, что с каждым матчем он будет всё больше готов к матчам. Также сегодня появился Амар Рахманович, он раздает автографы. Насколько готовы Бейл и Рахманович?

- Сперва про тех, кто готовится. Бейл совсем мало тренировался перед прошлой игрой. Мы на очень ограниченное количество времени его выпустили. Сегодня, возможно, это будет больше. Как игра покажет. Но готовность его улучшилась, при этом она еще не стопроцентная. Амар только сегодня утром прилетел, был прооперирован, проходил определенное восстановление. Сейчас еще в ближайшие дни будет еще не в команде, а у медицинского штаба.

- Матч против команды из Самарской области. Ощущается атмосфера дерби?

- Мы как угодно можем говорить, что дерби должно иметь историю, но вокруг столько разговоров, что мы люди, мы умеем читать. Конечно, настрой определенный. Он, пожалуй, отличается от других матчей. С другой стороны, мы всегда хотели бы играть на 100%, а больше 100% сыграть нельзя.