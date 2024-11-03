Кечинов высказал мнение о драке Литвинова и Роши

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий касательно драки футболистов «красно-белых» и ЦСКА в поединке 14-го тура Российской премьер-лиги.
«Это была самооборона. Литвинов взял Рошу за лицо, но он его не ударил, а отодвинул. Я не увидел какой-то серьезной агрессии. Уверен, что это не красная карточка», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Поединок прошел на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:0. После этой встречи команда Деяна Станковича с 25 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, а «армейцы» (24) располагаются на шестой позиции.
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