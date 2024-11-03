Тикнизян ответил на вопрос о контракте с «Локомотивом»

Фланговый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поведал о ситуации с контрактом.
«Мы с «Локомотивом» не обсуждали новый контракт. Мне говорили, что это есть в планах. Но пока не было никакой конкретики. Я только рад и двумя руками за диалог», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
Тикнизян защищает цвета «железнодорожников» с лета 2021 года. Срок трудового договора защитника с «Локомотивом» истекает в 2026 году.
В текущем сезоне Наир поучаствовал в 17 поединках московского коллектива. На счету футболиста два забитых мяча и три результативные передачи.
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