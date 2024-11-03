Тедеев: «Раз Дзюба в заявке, значит, готов выйти на поле»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Сегодня в заявке появился Артём Дзюба. Как его состояние, здоровье? Готов ли он выйти на поле?

- Готов выйти на поле, раз он в заявке, значит, готов выйти на поле. Состояние у него нормальное. Посмотрим, как оно сложится при выходе на поле, если, даст господь, это случится в нужный момент в нужном месте, то, конечно, мы надеемся на его силу, способности и уровень.

- Сегодня в старте Вадим Хубулов, он у вас в аренде и принадлежит «Крыльям». У него есть определенный настрой, вы разговаривали перед игрой?

- Я не разговаривал на эту тему, кроме каких-то нюансов, связанных с игрой, тактическими моментами. Он довольно хорошо проявил себя в предыдущих матчах и достаточно хорошо и довольно оптимальную форму набрал. Сегодня, я надеюсь, он покажет свои самые лучшие способности и качество.

- В разговоре с ним спрашивали о каких-то секретах «Крыльев»? Может быть, он что-то знает и рассказал?

- Секреты они, наверное, есть какие-то глубокие, о которых мы можем не знать, чтоб лишний раз не запутаться, лучше не задавать лишних вопросов. Лишний раз надо увидеть со стороны, посмотреть и среагировать. Мы довольно-таки много матчей посмотрели. Мы знаем, что команда «Крыльев Советов» с индивидуально развитыми футболистами, многие из них достаточно давно играют друг с другом, у них сформирована команда, у них сформирован костяк. Сегодня будет тяжелый матч в любом случае, сегодня будет хороший, на мой взгляд, интересный матч. Это очень важно.

- Сегодня матч-дерби, в истории противостояний третья игра, для вас первая. Ощущается какой-то накал дерби перед игрой?

- Как-то пока нет, не то, чтобы ощущается, что будет тяжелый матч. Ощущается еще то, что мои футболисты должны быть хорошими на поле, вот это мои ожидания, на что я очень рассчитываю, во что я должен всегда верить, в первую очередь. А как оно сложится в плане накала, какие страсти будут в матче, вчера мы видели страсти в матче «Спартак» - ЦСКА, интересно наблюдать за этим, но хочется намного больше футбола. Для нас это очень важно, поэтому мы, люди, тренеры, в частности, я настраиваю только на игру, на футбол, он должен понравиться, прежде всего, болельщику и должен принести нам результат. Мы вот к этому стремимся, и должны к этому стремиться, наверное, все участники матча. Поэтому моя команда нацелена именно на это.