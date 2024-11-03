Кечинов: «В матче ЦСКА - «Спартак» было мало того, за что любят футбол»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами дал комментарий по вчерашнему дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Было мало качественной игры, красивых комбинаций и взаимодействий. Вчера было очень мало того, за что любят футбол. Мы смотрели на грязную борьбу и фолы», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на домашнем стадионе ЦСКА – «ВЭБ Арене». «Армейцы» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2. После этой неудачи команда Марко Николича опустилась на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича поднялись на пятую строчку в чемпионате страны.