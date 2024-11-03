Шавло: «Роша и Мойзес - подленькие футболисты, они во многих матчах играют на играни красной карточки»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над ЦСКА (2:0) и удалениях в составах команд.

- Дерби оправдало ваши ожидания?

- Мы увидели победу «Спартака» на поле ЦСКА после долгого перерыва. А это всегда считается важным в таких матчах. Если говорить о впечатлениях от игры, то хочу сказать, что такой арбитр не должен судить подобные дерби.

- Почему?

- Он не был готов к этому. Изначально им были сделаны ошибки. В первом нарушении правил против Бонгонды он должен был фиксировать фол. Он этого не сделал. Потом все постепенно нагнеталось и в итоге вылилось в массовую драку. Так что арбитр совершил серьезные ошибки, повлиявшие на игру, которую он просто не контролировал. За боковую линию снесли Барко, и он ничего не свистнул, позволив играть дальше. Это что вообще? Судья должен охранять футболистов, на которых ходят зрители, которые техничные, могут отдать и забить. А арбитр смотрел на все сквозь пальцы. А если бьют твоих партнеров по команде, то всегда найдутся игроки, которые ответят. Тут случилось так же. Так что удаление Роши была справедливым. Вообще считаю, что Роша и Мойзес - очень подленькие футболисты. Они во многих матчах играют на играни красной карточки. И такое поведение никого не красит. Бразильцы приезжают сюда и думают, что они здесь короли. И в других командах есть такие ребята. Надо им показать, что если они приехали в Россию, то должны соблюдать определенные законы и нормально играть. Футбол – это игра, а не бойня. Роша, кстати, мог в одном из моментов забить головой, и вопросов бы не было. Он не забил, хотя шанс был сумасшедший. А Мойзес что сотворил?

- Что?

- Он руками схватил игрока соперника. Какое право он имеет это делать? За рубежом, если ты трогаешь соперника рукой, ногой, то сразу идет желтая каточка. Нельзя касаться соперника. А у нас все это лояльно. Игроки поэтому и считают, что такое может пройти.

- По игре что скажете?

- Считаю, что «Спартак» переиграл ЦСКА. Он имел преимущество в контроле мяча. Очень понравилась связка Пруцев – Умяров. Они играли очень умно и достойно. Хорошо контролировали середину поля, переводили мяч. Я давно говорю, что Пруцев – один из лучших наших полузащитников, и он всегда должен выходить в основе. Он очень старательный. В России больше нет футболиста, который делает такой объем работы. Это была лучшая игра Пруцева на данный момент.

- За всю карьеру в «Спартаке»?

- Да. А соперник ничего особенного не показал. Так что «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно.

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- ЦСКА не нанес ни одного удара в створ «Спартака». Это удивило, ведь команда играла дома?

- Конечно, удивило. И еще, мне кажется, Файзуллаева убрали зря. Потому что это футболист, который может сотворить, забить и отдать. Он и Обляков всегда опасен для любого соперника. Поэтому, когда убрали Файзуллаева, я подумал, что для «Спартака» это хорошо. Ну а Облякова в итоге удалили. Ему передались эмоции от игроков, которые фолили, и он получил удаление. Просто начал играть также. Хотя это техничный футболист, спокойный. Понятно, что проигрывать никто не хочет, но надо держать себя в рамках и отвечать голами или хорошей игрой, а не такими действиями.

- С удалением Литвинова вы согласны?

- Не согласен. Он не бил, а только руку подставил и держал, чтобы Роша дальше не распоясался. Там было достаточно желтой карточки. Удаление – это перебор. Но судья уже поплыл, и ВАР тоже не помог, потому что Гуарирапа хорошо лупасил Литвинова. И ему вообще ничего не дали за это. Если ты смотришь ВАР, то делай это внимательно. А то они переключились на Литвинова, а то, что другие делали сзади, никто не смотрел. Правильно сказал кто-то из экспертов, что судьи искали возможность, чтобы уравнять шансы. Вот и нашли.

- Когда Роша уходил с поля, он схватил за руку резервного арбитра, потом пнул бутылку. Не считаете, что он заслуживает длительной дисквалификации?

- Я и говорю, что они считают себя здесь королями. Говорят, что иногда судьи должны допускать определенную жесткость на поле. Но не такую же. Если есть нарушение правил, за это надо наказывать. А не смотреть, первая это минута матча или еще какая-то. Иначе потом начнутся склоки и бойня. Судить нужно по правилам, а не по понятиям.

Елена Григорьевская