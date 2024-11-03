Силкин - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Последуют жёсткие решения»

Российский специалист Сергей Силкин дал комментарий после поединка 14-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

«Сложно оценить игру из-за потасовки, но «Спартак» выглядел лучше. Наверное, последуют жесткие решения. Но все-таки лучше отношения выяснять футболом, а не драками», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем поединке были три удаления. Красные карточки получили Обляков, Роша и Литвинов.

По итогам дерби «Спартак» набрал 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 24 очками находится на шестой позиции в Премьер-лиге.