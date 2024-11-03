Мостовой высказался о драке игроков в дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о потасовке в поединке 14-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Литвинова ни за что удалили. Думаю, должны снять с него красную карточку. Рошу накажут на несколько матчей, а у «Спартака» должны отменить красную карточку, там ничего не было», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Поединок ЦСКА и «Спартака» состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением «армейского» клуба со счетом 0:2. Голами отметились Бонгонда и Медина. «Красно-белые» благодаря победе поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» опустились на шестую позицию.