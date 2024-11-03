Пономарёв - о дерби: Зачем выпускать Рошу? Мойзес – пижон, Пьянич играет для себя

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «армейцев» в дерби со «Спартаком» (0:2)

- Это какой-то кошмар! Безобразие. Ничего у ЦСКА не получилось. Во второй игре «армейцы» меня сильно расстроили. Не смогли «Факел» победить, теперь на своем поле уступили «Спартаку». Как так? Очень слабо! Это уже ни в какие ворота не лезет!

- А что вчера не получилось у команды Николича?

- Да ничего не получилось. Ни-че-го! Они играют каждый сам за себя, понимаете? Нет рисунка. Нет командных механизмов. Некоторые решения Николича по составу меня удивляют.

- Какие?

- Зачем выпускать Рошу, если он не тянет? Он что – неприкасаемый? Ну, вот и удалился… Должен же быть спортивный принцип. Не соответствуешь уровню – сиди в запасе. У Роши, такое ощущение, место в составе забронировано. Нельзя же так! Абсурд.

- К кому еще у вас претензии?

- Да ко всем. Оборона развалилась. Вы видели, как Мойзес дал пройти Бонгонде и забить? Недопустимо! Его надо надолго сажать в заапас. Пижон дешевый! Большие вопросы к защите. И ведь Мойзеса никто не подстраховал. Спартаковец спокойно прошел и попал в угол. Работы у Николич - непочатый край.

- Пьянич успел произвести впечатление?

- Да нет, ну что вы? Это дешевый, легкий вариант. Он играет для себя. Приехал заработать деньги. Преследует только свои цели.

- От Облякова ждали большего?

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- Конечно. Обляков сник. Но я этого и ожидал.

- Почему?

- Он же недавно женился. Сразу после свадьбы у человека всплеск. А потом семейная жизнь затягивает, начинает какое-то время мешать карьере. Жена пристает, семейные заботы. Ну, вы понимаете. Это жизнь. Но с такими моментами тоже надо справляться и выходить на свой прежний уровень. Пока Иван сильно сдал физически.

- «Спартак» понравился?

- Да. Команда Станковича играет на результат. Ребята несутся, не боятся идти в обыгрыш, рискуют! Вот у ЦСКА все пасы щечкой – поперек и назад… Так ты никого не обыграешь.

Александр Сычёв