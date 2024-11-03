Футболист «Рубина»: «Локомотив» может стать чемпионом»

Игрок казанского «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о гостевом поражении от московского «Локомотива» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотив» - хорошая команда, правда, трудно сказать, смогут ли они стать чемпионом. У них в составе качественные футболисты в защите и нападении. Для них всё возможно», - приводятся слова Ашурматова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок «Локомотива» и «Рубина» состоялся на московском стадионе «РЖД Арена». Победу в матче одержали «железнодорожники» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом конце игры забил Тимофеев.

После этого матча «Локо» занимает третье место в таблице, а «Рубин» находится на седьмой позиции.