Кобелев объяснил, чем ему не понравилось дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему не понравился матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

«Футбола было очень мало, было много борьбы, что в принципе, в дерби допустимо. Но ещё больше было необоснованных потерь, поэтому об игре тут говорить вряд ли стоит. Плюс драки непонятные, я думаю, что мне лично игра вообще не понравилась. «Спартак» взял три очка, с моей точки зрения, заслуженно, он выглядел получше», - сказал Кобелев.

2 ноября «Спартак» на выезде победил ЦСКА со счётом 2:0. Голами Тео Бонгонда и Эсекьель Барко. «Красно-белые» набрали 25 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 24 очками опустился на шестую строчку.

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