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Кечинов - о дерби: «Грязные фолы не украсили дерби, мне не хватило красивого футбола» эксклюзив

03 Ноября 2024 • 12:17 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над ЦСКА, 2:0.

- Дерби оправдало ваши ожидания?

- По накалу и самоотдаче, даже чрезмерной, да. Но мне, как болельщику, не хватило красивого футбола, обдуманных, наигранных комбинаций. Много было борьба, причем неспортивной, много грязных фолов, которые абсолютно не красили это дерби. Судьбу матча предопределило индивидуальное мастерство отдельных футболистов, в частности Бонгонды, который создал голевой момент и решил его. Во втором тайме в основном была грязная борьба. В итоге это вылилось в три удаления и желтые карточки. В концовке «армейцы», когда у них осталось восемь человек, побежали вперед, оставили свободные зоны, и Медина мастерски забил второй мяч.

- Какие голы вам больше нравятся: как у Бонгонды или Медины?

- Конечно, как у Бонгонды. Все сделано сугубо из-за индивидуального мастерства. Он резко ушел от защитника с фланга, ворвался в штрафную и здорово пробил в дальний угол без шансов для вратаря. Этот мяч стал определяющим. В принципе я так и думал, что игра будет до гола, потому что у ЦСКА вообще стопроцентных моментов не было. Надо отдать должное защитникам «Спартака», которые здорово сыграли. И полузащитникам, особенно в опорной зоне: Пруцеву, Умярову, которые здорово помогали обороне. Поэтому у хозяев практически не было шансов забить.

- ЦСКА вообще не нанес ни одного удара в створ ворот «Спартака».

- Да-да. Это работа всей команды «Спартака».

- Это дерби окрестили одним из самых грязных. Три удаления, потасовки. Многие считают, что в этом виноват судья. Вы согласны?

- Конечно. Это все происходит из-за чего-то. Если бы он раньше пожестче отреагировал на грязную игру и пресек на корню фолы, тогда не произошло бы того, что мы видели. А так понятно, что был накал страстей, никто не хотел уступать и даже играть на ничью, потому что она никому ничего не давала. А сейчас получается, «Спартак» включается в борьбу за призовые места. Если команда Станковича будет играть стабильно, то шансы на тройку хорошие.

- Заслуживает ли Роша длительной дисквалификации? Ему грозит до четырех матчей.

- Есть комиссия, которая это решит. Это было очень некрасиво. И потом Мойзес тоже некрасиво себя повел, когда схватил Пруцева. Судья должен был жестче отреагировать на это.  

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- По удалению Литвинова есть сомнения? Он сказал, что никого не бил, а сам получил удар.

- Мы видели, что там было. Не было удара, он просто рукой взял за лицо Рошу и отодвинул его. Судья сказал, что это было агрессивное поведение. А что надо было делать Литвинову? Он защищался.

- Сейчас пишут, что Литвинову могут отменить красную карточку.

- На мой взгляд, это была самооборона. Он никого не бил, не отвечал на удар Роши, а просто его отодвинул.

- Вы сказали о перспективах «Спартака». А какие они у ЦСКА? «Армейцы» с Николичем проиграли «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», «Спартаку», забив в этих матчах всего один мяч. В этом сезоне ЦСКА не конкурентоспособен в борьбе за медали?

- Почему? Команда до этого шла на пятом месте, набирала очки. Пока с топ-клубами не получается, но впереди весь второй круг. Шансы на медали еще есть. Понятно, что за золото тяжело будет бороться, потому что «Зенит» и «Краснодар» выглядят сильнее конкурентов. А что касается «Локомотива», если он будет играть, как играл в большинстве матчей, то сможет даже вклиниться в борьбу за первое место.

Елена Григорьевская

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