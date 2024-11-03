Карпукас: «Локомотиву» было тяжело без Баринова и Батракова»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о минимальной домашней победе над казанским «Рубином» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Без Батракова и Баринова было тяжело. Мы могли сыграть вничью с ними, как и ЦСКА. В принципе, «Рубин» - тяжёлая команда», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Батраков и Баринов не помогли «железнодорожникам» в прошедшей встрече из-за дисквалификации.

После 14 матчей «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла, однако у «быков» есть игра в запасе.