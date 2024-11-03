Ещенко: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА»

Экс-защитник столичного «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о вчерашнем поединке между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» молодцы, хорошо и организовано сыграли. С победой их! Драка? Ну потолкались чуть-чуть. Ничего серьёзного. «Спартак» победил заслуженно», - приводятся слова Ещенко на страницах «Чемпионата».

Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось поражением «армейцев» со счетом 0:2. После этой встречи ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» благодаря победе поднялся на пятую строчку.