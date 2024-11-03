Касинтура высказался о влиянии судейства на результаты махачкалинского «Динамо»

Форвард махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура поделился мнением о влиянии судейства на игру команды.
«Вы сами прекрасно видите, как против нас судят. Если арбитр не очень хорошо делает свою работу, то мы за счёт своей игры можем повлиять на результат. Не судья забивает голы», - приводит слова нападающего «Чемпионат».
В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде потерпело минимальное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После этого поединка махачкалинская команда набрала 12 баллов и занимает 11-е место в таблице чемпионата страны.
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