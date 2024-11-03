Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касинтура высказался о влиянии судейства на результаты махачкалинского «Динамо»

03 Ноября 2024 • 11:59 Комментировать

Форвард махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура поделился мнением о влиянии судейства на игру команды.

«Вы сами прекрасно видите, как против нас судят. Если арбитр не очень хорошо делает свою работу, то мы за счёт своей игры можем повлиять на результат. Не судья забивает голы», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде потерпело минимальное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После этого поединка махачкалинская команда набрала 12 баллов и занимает 11-е место в таблице чемпионата страны.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Эгаш Касинтура
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус «Спартак» принял решение по Тикнизяну Месси высказался о втором матче с командой Миранчука «Реал» принял важное решение по Винисиусу «Реал» принял решение по Гюлеру
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
«Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
49 мин
Акрон Акрон
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.85 3.55 2.27
Видео
03.11.24 в 15:15
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1.81 3.75 3.95
Видео
03.11.24 в 17:30
Факел Факел
Химки Химки
2.30 3.20 3.10
Видео
03.11.24 в 19:45
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.34 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Ноября
13:45 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о состоянии Батракова
13:37 · Россия. Премьер-лига
Врач «Локомотива» рассказал о состоянии Баринова
13:31 · Россия. Премьер-лига
Волк назвал оправданной гегемонию «Зенита»
13:25 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» повёл в самарском дерби
13:25 · Россия. Премьер-лига
Кобелев объяснил, чем ему не понравилось дерби ЦСКА – «Спартак» эксклюзив
13:24 · Россия. Премьер-лига
Мор высказал мнение о драке Роши и Литвинова в дерби
13:17 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о дерби ЦСКА и «Спартака»: «Большое счастье, что никого не унесли на носилках»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «С Костанцей мы получаем определённые опции»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказал мнение о драке Литвинова и Роши
13:00 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян ответил на вопрос о контракте с «Локомотивом»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Раз Дзюба в заявке, значит, готов выйти на поле»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «В матче ЦСКА - «Спартак» было мало того, за что любят футбол»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой объяснил, из-за чего в дерби ЦСКА – «Спартак» случилась драка эксклюзив
12:39 · Россия. Премьер-лига
Силкин - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Последуют жёсткие решения»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о драке игроков в дерби ЦСКА - «Спартак»
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
12:19 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Рубина»: «Локомотив» может стать чемпионом»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Локомотиву» было тяжело без Баринова и Батракова»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Касинтура высказался о влиянии судейства на результаты махачкалинского «Динамо»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - в запасе «Акрона» на матч с «Крыльями Советов»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Барко стал лидером «Спартака» с первого дня»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Кагермазов: «У «Краснодара» хорошие шансы зацепить золото»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Давид Волк отреагировал на слова Глушенкова о пиве
11:08 · Россия. Премьер-лига
Глушков высказался после поражения «Динамо» в матче с «Зенитом»
Все новости