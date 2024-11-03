Дзюба - в запасе «Акрона» на матч с «Крыльями Советов»

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на домашнем стадионе встретится с самарскими «Крыльями Советов». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Хубулов, Беншимол.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Стартовый свисток на стадионе в Самаре прозвучит в 13:00 по московскому времени. После 13 туров чемпионата России «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Крылья Советов» находятся на десятой строчке.