Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о победе «красно-белых» над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«С первых минут было видно, что «Спартак» лучше. Первый раз ЦСКА до ворот дошёл после 20-й минуты, когда Файзуллаев мог отличиться, но ему не хватило спокойствия. Он поторопился и пробил мимо. До этого «Спартак» полностью контролировал ход встречи, он держал мяч. А, что с ЦСКА случилось, я не знаю, почему-то они были так зажаты.

А под конец тайма уже Бонгонда сказал своё слово. Я уже говорил, что Абаскаль в своё время посадил его на скамейку – пожалуйста, уже во второй игре забивает решающий гол. А потом ЦСКА хотел нагнетать, но не справился с нервами, отсюда всё вылилось в эту драку», - сказал Мостовой.

2 ноября «Спартак» на выезде победил ЦСКА со счётом 2:0. За победителей отличились голами Тео Бонгонда и Эсекьель Барко. «Красно-белые» набрали 25 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 24 очками опустился на шестую строчку.

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