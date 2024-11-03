Бонгонда: «Барко стал лидером «Спартака» с первого дня»

Хавбек московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался об аргентинском полузащитнике команды Эсекьеле Барко.

«Барко стал лидером «Спартака» с первого дня в команде. Он - топ-игрок, такой, каким был Квинси. Он всегда может помочь коллективу», - передает слова полузащитника Legalbet.

Напомним, что «красно-белые» приобрели Барко у аргентинского «Ривер Плейт» минувшим летом за 14 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Эсекьель поучаствовал в 16 поединках «народной команды». Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.