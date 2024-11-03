Кагермазов: «У «Краснодара» хорошие шансы зацепить золото»

Игрок махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов в разговоре с журналистами высказался о шансах «Краснодара» опередить петербургский «Зенит» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» хорошие шансы, они могут зацепиться за золото. Но у «Зенита» два состава классных игроков. И на дистанции он хорош. Будет интересно посмотреть за гонкой», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» и «Зенит» набрали по 33 балла и находятся на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. При этом у подопечных Мурада Мусаева есть одна игра в запасе. «Быки» на домашнем стадионе примут аутсайдера лиги – «Оренбург».