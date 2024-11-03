Давид Волк отреагировал на слова Глушенкова о пиве

Страж ворот махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал слова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о пиве.
«Это их дело, их выбор и так далее. Я категорически против алкоголя и никому свое мнение не навязываю. Главное, что мне не хочется. Для меня это лишнее», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».
Ранее Глушенков заявил, что может себе позволить выпить литр пива после матча.
Волк провел 14 поединков в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги, в которых пропустил 13 голов. После гостевого поражения от «Зенита» (1:2) махачкалинская команда с 12 баллами располагается на 11-м месте в таблице.
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