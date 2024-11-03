Глушков высказался после поражения «Динамо» в матче с «Зенитом»

Хавбек махачкалинского «Динамо» Никита Глушков дал комментарий после гостевого поединка против петербургского «Зенита».
«Не знаю, чего не хватило для того, чтобы вырвать ничью. Наверное, нужно больше верить в свои силы. Ребята сделали всё, чтобы постараться зацепить очки. Но не получилось», - передает слова Глушкова «Чемпионат».
Поединок «Зенита» против «Динамо» состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «сине-бело-голубых» с минимальным перевесом – 2:1.
После этого успеха подопечные Сергея Семака идут на втором месте, а махачкалинский клуб находится во второй половине таблицы.
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