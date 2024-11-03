Денисов оценил игру «Спартака» после победы над ЦСКА

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал игру своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» были спады, подъёмы - это нормальная история в течение сезона. Мы идём от игры к игре. Надеюсь, что команда будет прогрессировать и улучшать игру», - приводятся слова Денисова на страницах «Чемпионата».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде противостоял столичному ЦСКА. «Красно-белые» одержали победу со счетом 2:0.

После этого результата «народная команда» набрала 25 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. ЦСКА, в свою очередь, с 24 очками находится на шестом месте в чемпионате России.