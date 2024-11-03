Юран отреагировал на победу «Спартака» в дерби

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран в беседе с журналистами дал комментарий после столичного дерби ЦСКА и «Спартака».

«Мало было мячей, а так всё присутствовало: красные карточки, драки, эмоции. Было бы чуть больше на табло… Не помню, когда «Спартак» обыгрывал ЦСКА на их поле. Давненько», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением «армейцев» со счетом 0:2. После этого поединка «Спартак» набрал 25 баллов и поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. ЦСКА с 24 очками опустился на шестую позицию в чемпионате страны.