Генич высказался о дерби ЦСКА - «Спартак»

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с ЦСКА. Поединок завершился победой «народной команды» со счетом 2:0. Об этом матче высказался комментатор Константин Генич.

«Очень инертный, и я бы даже сказал трусливый ЦСКА. Странно. «Спартак» хотя бы двигается с огоньком. Они вышли на дерби, а ЦСКА - с «Химками» играть», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

После этого поединка спартаковцы набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. ЦСКА с 24 очками находится на шестой строчке. Лидером чемпионата страны является «Краснодар», в копилке которого 33 балла.