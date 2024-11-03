Созин: «Это потолок команды Станковича»

В центральном матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА на домашнем стадионе потерпел поражение от «Спартака». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Андрей Созин.

«Не самое захватывающее дерби в истории. Игры почти нет. «Спартак» не показал выдающийся футбол, но для нынешней команды Станковича это потолок», - передает слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:0. После этого поединка «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а «красно-белые» поднялись на пятую позицию.