Колыванов оценил игру форварда «Зенита» Соболева

Футбольный эксперт Игорь Колыванов поделился мнением об игре нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в поединке с «Динамо» Махачкала в рамках 14-го тура Премьер-лиги.
«Соболев неплохо сыграл. Он и принимал, и старался. Было много открываний. Да, не удалось забить, но видно, что человек бьётся и старается. У него огромнейшая мотивация», - передает слова Колыванова «Чемпионат».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» отпраздновал победу со счетом 2:1. Команда Сергея Семака набрала 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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