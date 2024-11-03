Дивеев: «Поражение от «Спартака» самое тяжёлое в сезоне»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев дал комментарий после дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» потерпели поражение на домашнем поле со счетом 0:2.

«Я не знаю, заслуженно ли получил Роша красную. Но могу сказать, что поражение в дерби самое тяжёлое в сезоне», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После этого результата подопечные Марко Николича с 24 баллами опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то команда Деяна Станковича набрала 25 очков и располагается на пятой строчке в Премьер-лиге.