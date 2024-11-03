Пименов: «Спартак» во всём был лучше ЦСКА»

Бывший нападающий, а ныне эксперт Руслан Пименов поделился мнением о дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

«Спартак» одержал заслуженную победу. «Красно‑белые» во всём были лучше. Потасовка явно была лишней. Обычный игровой момент, к сожалению, перерос в драку», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Благодаря вчерашнему успеху спартаковцы набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, с 24 очками располагается на шестой строчке в Премьер-лиге.