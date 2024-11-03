Медина оценил победу «Спартака» над ЦСКА

Хавбек «Спартака» Хесус Медина дал комментарий после гостевого успеха в поединке против ЦСКА в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Для нас победа над ЦСКА - отличный результат, если учитывать, что мы играли на выезде. Будем продолжать упорно трудиться. Впереди предстоит пройти долгий путь», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что московское дерби состоялось на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось со счетом 2:0 в пользу «красно-белых». После этого успеха подопечные Деяна Станковича поднялись на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сместив «армейцев» на шестую строчку.