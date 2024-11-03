Бонгонда высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

Полузащитник столичного «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал гостевую победу над ЦСКА в поединке 14-го тура Российской премьер-лиги.
«Мы можем бороться и можем делать это постоянно. Думаю, что забил важный гол, был очень важный матч в целом. Будем стараться продолжать играть так же», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что московское дерби ЦСКА – «Спартак» состоялось на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось победой «красно-белых» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху подопечные Деяна Станковича набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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