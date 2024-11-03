«Фратрия»: «Спартак» взгрел ЦСКА как в чемпионский сезон»

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на результат поединка против столичного ЦСКА. «Красно-белые» отпраздновали победу на «ВЭБ Арене» со счетом 2:0.

«Первая победа «Спартака» на конской арене в РПЛ с 2017 года! Спартаковцы - красавцы, взгрели ЦСКА как в чемпионский сезон. Москва красно-белая!» - говорится в публикации объединения в социальных сетях.

После этой победы «Спартак» набрал 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «армейского» коллектива, то команда Марко Николича с 24 очками располагается на шестой строчке.