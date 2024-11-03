Давид Волк хочет попасть в сборную России

Страж ворот махачкалинского «Динамо» Давид Волк в разговоре с представителями СМИ заявил о намерении попасть в сборную России.

«Все профессиональные спортсмены ставят такие задачи. Я являюсь гражданином России и хотел бы выступать за нашу сборную», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Волк принял участие в 14 поединках чемпионата России, в которых пропустил 13 голов.

В последнем матче Премьер-лиги махачкалинская команда потерпела гостевое поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После 11 туров чемпионата страны «Динамо» набрало 12 очков и находится на 11-й позиции в турнирной таблице.