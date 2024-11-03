В «Спартаке» прокомментировали драку с ЦСКА

Футбольный функционер Томаш Амарал, занимающий пост спортивного директора московского «Спартака», высказался о драке во вчерашнем дерби против столичного ЦСКА.

«Драка? Это часть игры, эмоции. Важная победа для нас, очень счастлив», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и ЦСКА состоялся на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась победой подопечных Деяна Станковича со счетом 2:0.

После этого матча «красно-белые» набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «армейцев», то команда Марко Николича находится на шестой строчке.