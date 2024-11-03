Тетрадзе: «Динамо» потеряло два «золотых» очка»

Бывший футболист Омари Тетрадзе поделился мнением о поединке между московским «Динамо» и «Ростовом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Обидно упускать очки в таких матчах. «Бело-голубые» с «Ростовом» потеряли два «золотых» балла. Я не ожидал такого результата», - приводятся слова Тетрадзе на страницах Legalbet.

Напомним, что поединок «Динамо» - «Ростов» состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. После этого результата московская команда набрала 27 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой позиции.