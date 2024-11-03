Канчельскис: «Юран может возглавить «Спортинг»

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о новости, что российский специалист Сергей Юран может занять пост главного тренера португальского «Спортинга».

«Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать. Ну да, российских тренеров недооценивают. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в бытность футболистом Юран защищал цвета «Бенфики» и «Спортинга». В своей тренерской карьере российский специалист поработал с «Пари НН», «СКА-Хабаровском» и подмосковными «Химками».