Комличенко - о матче с «Динамо»: «Одни не могут, другие - хотят, но не получается»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко пообщался с журналистами после гостевого поединка с московским «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Боевая игра. Ничего в атаке у нас особо не получалось. Всю игру мяч летал над головой, всю игру как под мостом провел. Одни не могут, другие - хотят, но не получается», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

После 14 проведенных матчей «Ростов» набрал 14 баллов. Подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от идущего седьмым казанского «Рубина» на четыре очка.