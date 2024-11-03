Тюкавин ответил на вопрос о «Зените»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос касательно интереса со стороны петербургского «Зенита».

«Зенит» вообще не привлекает сейчас? Нет», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

После 14 проведенных матчей «Динамо» набрало 27 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 16 поединках московского коллектива, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.