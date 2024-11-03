Гаджиев: «Динамо» заставило «Зенит» понервничать»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в беседе с журналистами высказался касательно вчерашнего поединка с петербургским «Зенитом».

«Мы оказали достойное сопротивление «Зениту». Заставили «Зенит» немного понервничать. Эта игра в любом случае нам в копилку. Нам нужны такие матчи», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча «Зенита» и «Динамо» состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

После этой встречи петербургский коллектив с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, а махачкалинцы располагаются на 11-й позиции, набрав 12 баллов.