Гладилин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом

Футбольный специалист Валерий Гладилин поделился мнением об амбициях московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Пока игра «Динамо» неубедительна. Результат мог быть получше. Видимо, идет поиск вариантов. Вряд ли «Динамо» поборется за чемпионство - это меня расстраивает», - передает слова эксперта Legalbet.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 27 баллов и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара», у которого в запасе одна игра, на шесть очков. Следующий матч в чемпионате «бело-голубые» проведут против «Пари НН» на своем поле.