Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

В рамках 14-го тура чемпионата России ЦСКА на домашнем поле потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:2. Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Я не смотрю на то, как «Спартак» играет. Надо смотреть на три очка. Смотрите не на зрелищный футбол, а на набранные очки. Очки дают не за зрелищный футбол, а за победу и голы», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что забитыми мячами в прошедшей встрече отметились Хесус Медина и Александр Мостовой. Благодаря вчерашней победе «Спартак» обогнал «армейцев» в турнирной таблице и сейчас занимает пятое место. ЦСКА опустился на шестую строчку.