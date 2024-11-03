Вратарь «Зенита» Латышонок высказался о своей травме

Вратарь петербургского «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал травму, которую получил по ходу вчерашнего поединка 14-го тура Премьер-лиги с махачкалинским «Динамо».

«Серьезная травма? Не знаю, посмотрим. Завтра-послезавтра обследование будет», - передает слова голкипера Metaratings.ru.

Напомним, что из-за повреждения Латышонок был вынужден покинуть поле в первом тайме.

Поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. После этого результата «сине-бело-голубые» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.