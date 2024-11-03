Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Оренбург»

В поединке 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле встретится с «Оренбургом». Об этой встрече поделился мнением экс-защитник столичного «Спартака» Александр Бубнов.

«3:1. «Быки» будут явными фаворитами в этой игре. У гостей практически нет шансов даже на ничью, но забить они вполне могут», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 3 ноября. Начало противостояния запланировано в 19:45 по московскому времени.

После 13 туров «быки» с 33 баллами занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости (8) располагаются на последней позиции.