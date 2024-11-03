Экс-игрок «Спартака» назвал победителя матча «Ахмат» - «Пари НН»

Бывший футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями насчет поединка 14-го тура Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Пари НН».

«1:0. «Пари НН» - неприятная команда, но она по зубам «Ахмату». Коллектив под руководством Ташуева способен преодолеть вязкую оборону гостей», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч между «Ахматом» и «Пари НН» состоится в воскресенье, 3 ноября, на стадионе в Грозном. Начало противостояния запланировано в 15:15 по московскому времени. Перед стартом встречи хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а гости располагаются на 12-й позиции.