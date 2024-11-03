Бубнов сделал прогноз на матч «Акрона» против «Крыльев Советов»

14-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между тольяттинским «Акроном» и самарскими «Крыльями Советов». Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. «Крылышки» хоть и числятся гостями, но играют на домашнем поле. Зрители, возможно, увидят результативное противостояние, в котором преуспеют номинальные гости», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Акрона» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе в Самаре. Начало поединка запланировано в 13:00 по московскому времени. В преддверии встречи хозяева занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, а гости располагаются на десятой позиции.