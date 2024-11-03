​Пономарёв предсказывает спад «Краснодара»

В российском чемпионате в разгаре четырнадцатый тур, пока что в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который в воскресенье сыграет с «Оренбургом». Между тем бывший футболист ЦСКА и советской сборной, Владимир Пономарёв, не сомневается в том, что «Краснодар» ждёт спад, а следовательно, завоевать чемпионский титул команда не сможет.

- Пока рано говорить о том, что «Краснодар» выиграет чемпионство. У каждой команды бывают спады в игре. Поэтому сейчас рано загадывать, у «Краснодара» все еще впереди. Они тоже полетят вниз, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.

В прошлом сезоне «Краснодар» упустил чемпионский титул лишь в последнем туре.