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​Ловчев: «Карпина давно пора выгонять»

03 Ноября 2024 • 04:51 Комментировать

Будущее Валерия Карпина - это одна из главных тем в российском футболе на данный момент. Сейчас специалист совмещает два тренерских поста - он руководит «Ростовом», а также российской сборной, которая, впрочем, в силу политических причин лишена права выступать в международных соревнованиях.

Это накладывает отпечаток на характере и деятельности Карпина, потому что недавно он дал понять, что подумывает об отставке.

Слова бывшего игрока «Спартака» прокомментировал Евгений Ловчев - он считает что руководство Российского футбольного союза уже надо было расстаться с Карпиным:

- Как только Карпин сказал фразу про то, что он не держится за пост главного тренера сборной России, его надо было выгонять, - цитирует слова Ловчева «ВсеПроСпорт».


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Валерий Карпин Евгений Ловчев Чемпионат России ещё теги
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