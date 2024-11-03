​Ловчев: «Карпина давно пора выгонять»

Будущее Валерия Карпина - это одна из главных тем в российском футболе на данный момент. Сейчас специалист совмещает два тренерских поста - он руководит «Ростовом», а также российской сборной, которая, впрочем, в силу политических причин лишена права выступать в международных соревнованиях.

Это накладывает отпечаток на характере и деятельности Карпина, потому что недавно он дал понять, что подумывает об отставке.

Слова бывшего игрока «Спартака» прокомментировал Евгений Ловчев - он считает что руководство Российского футбольного союза уже надо было расстаться с Карпиным:

- Как только Карпин сказал фразу про то, что он не держится за пост главного тренера сборной России, его надо было выгонять, - цитирует слова Ловчева «ВсеПроСпорт».