Денис Попов: «Борьба ЦСКА за 5-10-е места – это нонсенс»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение в столичном дерби от «Спартака» (0:2) и турнирное положение «красно-синих».

- Сами виноваты, что там говорить. В таком принципиальном матче, в дерби всё может определить один гол. В конце первого тайма «Спартак» забил за счёт индивидуальных действий, было здорово разыграно. Ну а дальше игроки ЦСКА просто не справились с эмоциями. Эти две красные карточки предрешили исход матча. Так не должно быть. Судья ни при чём – удаления чистые, всё закономерно.

- За первое место ЦСКА уже не борется?

- То, что не борется за первое место, не значит, что надо бросать якорь и играть спустя рукава. ЦСКА не должен занимать 10-е место. Ну ладно, на сегодняшний день команда, может, отчасти неконкурентоспособна в вопросе чемпионства, хотя это тоже ещё вопрос. Но никто же не отменял медали. На мой взгляд, если ЦСКА борется за 5-10-е места, это нонсенс, – отрезал Попов.

ЦСКА по итогам 14-го тура РПЛ останется на 6-м месте таблицы с 24 очками.