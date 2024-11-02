Роша – об удалении: «Я просто защищался»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком» (0:2), которое он получил в результате массовой потасовки.

«Бабич взял меня за горло, а Литвинов ударил мне по лицу, я просто защищался», - цитирует бразильского центрального защитника Sport24.

29-летний Роша является лидером обороны ЦСКА и не поможет команде в ближайших играх.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 16 матчей за московский клуб и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезона.

После сегодняшнего поражения ЦСКА опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.